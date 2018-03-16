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Samsun haberleri: Jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Samsun'da jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla aranan ve jandarmaya ateş açan şüpheliler, gözaltına alındı.

Haber MerkeziAA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla aranan ve jandarmaya ateş açan şüpheliler, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Allı Mahallesi'nde jandarma ekipleri, uygulama noktasında 55 SJ 399 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

Tüfekle ateş açarak kaçan şüphelilerin peşine düşen jandarma, aracı yaklaşık 4 kilometre ileride Uluköy Mahallesi mevkisinde durdurdu.

Araçta bulunan ve hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla arandıkları belirlenen M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) gözaltına alındı.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakoluna götürüldü.

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