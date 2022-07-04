Samsun'da köpek dehşeti: Kafasından ısırılan genç kız uzun süre çamurda debelendi.

Numan Kurtulmuş'tan seçim açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında hiçbirinin şansı yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu belirterek, 'İnşallah Erdoğan milletin oylarıyla, milletin desteğiyle, mazlumların duasıyla, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilecektir. Ancak yarış, rakiple olur. Karşı tarafa 'rakip kim' dediğimiz zaman, diyorlar ki 'Rakibimizi çıkartalım da 20 günde yıpratacak mısınız onu? Kim aday olursa olsun inşallah Tayyip Erdoğan'ın karşısında hiçbirisinin bir şansı olduğunu düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.