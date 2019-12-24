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SAMSUN

Samsun'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde, 55 ACG 252 plakalı minibüs Samsun-Ankara kara yolunun Memduhiye Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden 55 AYR 60 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası koptu. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonrası iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Havza ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası koptu

Kazada kamyonetin kasası koptu.
  • İsmet Trabzon'un (60) kullandığı 55 ACG 252 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolunun Memduhiye Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Mevlüt Ertan (28) idaresindeki 55 AYR 60 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası koptu.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevilay Trabzon (22) ve Taha Öztürk (18) yaralandı.

Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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