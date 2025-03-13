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Samsun'da minibüsün çarptığı elektrikli bisikletteki sürücü öldü

Samsun'da minibüsün çarptığı elektrikli bisikletteki sürücü öldü

16:0013/03/2025, четверг
G: 13/03/2025, четверг
AA
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Samsun'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Samsun'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletteki sürücü hayatını kaybetti. Samet Er yönetimindeki 55 AOD 933 plakalı minibüs, Samsun Sinop kara yolu Kargalı mevkide camiden çıkıp eve gitmek isteyen Tacettin Şahin'in (83) kullandığı 55 ANZ 633 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#TRAFİK KAZASI
#Samsun
#1 ölü
#Alaçam
#Samsun Sinop Karayolu

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