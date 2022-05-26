Gündem Samsunda sahile doğru sürüklenen Rus yapımı roket motoru bulundu
SAMSUN

Samsun’da sahile doğru sürüklenen Rus yapımı roket motoru bulundu

19 Mayıs ilçesi açıklarında bulunan Rusya'ya ait güdümlü mermi roket motoru imha edilmek üzere

Teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından bulunduğu yerden alındı.

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Haber Merkezi AA
Samsun’da sahile doğru sürüklenen Rus yapımı roket motoru bulundu
Mermi roket motoru

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Türkiye kıyılarına kadar ulaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Odessa açıklarından İstanbul Boğazı çevresine kadar sürüklenen mayınlar büyük tedirginliğe neden olmuştu.

Bu kez telaşa neden olan olay Samsun'da yaşandı.

Vatandaşlar görüp haber verdi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi açıklarında, patlayıcı ihtiva etmeyen güdümlü mermi roket motoru bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi’nde denizde şüpheli bir cismin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

İmha edilecek

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde cismin Rus menşeli, güdümlü mermi roket motoru olduğunu ve patlayıcı ihtiva etmediğini belirledi.

Teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edileceği öğrenildi.

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