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Samsun'da su kuyusu kazısında göçük: Toprak altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber olmuştu. Göçük bölgesinden acı haber geldi. Su kuyusu kazısındaki göçükte, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan "Bu izinli bir kazı değil. Biz de göçük olduktan sonra duyarak ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik" dedi.

13:29 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:39 - 10/09/2024 Salı
AA
Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor.
Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.


Su kuyusu kazısındaki göçükte, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.


İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Ancak su kuyusu kazısındaki göçükte, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Bu çerçevede olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.



#Samsun
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#Göçük
#su kuyusu açma
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