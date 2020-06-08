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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Şüpheliler göz altına alındı.
Şüpheliler göz altına alındı.

  • Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen 2’si kadın 9 kişiyi Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli poz verdi.

9 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 86,07 gram metamfetamin maddesi, 17,44 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirdi.

  • Polisteki sorgusu tamamlanan 2’si kadın 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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