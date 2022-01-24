Samsun’da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın zemin kıtından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdiler.
Olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında evde bulunan Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin (55) yanarak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.
Yangında ölen anne ve oğul otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı.
Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı.
Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu
Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.
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Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.
Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor.
Bolu Tüneli’nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü. Ekipler yolun tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi.
Bolu Tüneli’nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu.
. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor. İstanbul’dan yola çıkan Murat Görücü, “İstanbul’dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı’na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz” dedi.
Kamyon şoförü Ömer Memiş, “Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00’dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur” diye konuştu.
Trabzon’a gitmek için Sakarya’dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, “Trabzon’da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00’da bindik otobüse ve 20.30’da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7’de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz” şeklinde konuştu.
Yolcu Uğur Şahin ise, “Otobüsle Trabzon’a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli’ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Düzce Valiliği yaptığı açıklamada “Düzce-Gerede arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Evine araçla gidemeyince yaya olarak giden bir vatandaş böyle kar yağışına ilk kez şahit olduğunu belirterek, “Kaynaşlı’dan bu yana yürüyorum. Ben 45 yaşındayım ilk defa böyle bir kar görüyorum. Çocukluğumda yağıyordu ama bu kadar hiç görmedim. Büyük araçları bırakmıyorlar küçük araçlarda zincirsiz zorunlu. Yol şu an tıkalı” dedi.
Otomobiliyle yola çıkan bir sürücü ise zincir aradığını belirterek “6,5 saattir yoldayım. Zincir bulursak yola devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
Başka bir tır sürücüsü ile 12’den beri yolda olduğunu yolun kapalı olması yüzünden tesiste bekleyeceklerini söyledi. Yolda kalan araçların kurtarılması ve yolun açılması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.
TEM’de yüzlerce araç kara gömüldü: Trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı sebebi ile tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaklaşık 8 saattir bekleyen araçların çoğu kontak kapattı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede yüzlerce araç beyaza bürünürken, yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. .
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler, İsa Çağatay’a ait müstakil evin birini katına gelerek evin kapısını kırıp içeri girdi.
. İçeri giren şüpheliler evi tamamen dağıttıktan sonra televizyon, para, ziynet eşyaları ve çocuklara ait kumbarayı çaldılar.
Şüpheliler müstakil evin zemin katındaki daireyi içeride 3 çocuk bulunduğu sırada yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.
İsa Çağatay’ın ağabeyi Ahmet Çağatay, kardeşinin evinden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine içeri girip üç yeğenini kurtarıyor.
Ahmet Çağatay ardından durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangından alt kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.
Evi kundaklanan ve eşyaları çalınan İsa Çağatay, basın mensuplarına olay anını anlattığı sırada gözyaşlarına boğuldu<br>Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler
Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler
Adana'da olası bir faciadan dönüldü: İçerisinde çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
Adana'da kimliği belirlenemeyen şüpheliler, müstakil evin birinci katını yağmaladıktan sonra aynı evin zemin katını içeride çocuklar varken yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kundaklanan yerde bulunan çocukları amcaları kurtardı.