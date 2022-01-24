Samsun’da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Evine araçla gidemeyince yaya olarak giden bir vatandaş böyle kar yağışına ilk kez şahit olduğunu belirterek, “Kaynaşlı’dan bu yana yürüyorum. Ben 45 yaşındayım ilk defa böyle bir kar görüyorum. Çocukluğumda yağıyordu ama bu kadar hiç görmedim. Büyük araçları bırakmıyorlar küçük araçlarda zincirsiz zorunlu. Yol şu an tıkalı” dedi.