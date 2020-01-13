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BURSA

'Sana iş bulduk' diyerek kandırdıkları Furkan'ı çağırdıkları yerde kaçırarak öldürdüler

Bursa'da, 4 gün önce yapımı devam eden hızlı tren inşaatı yakınında ağzı bantlandıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Furkan Kahraman'ın 66 yaşındaki babası Nisan Kahraman, cinayetle ilgili detaylar verdi. Oğlu Furkan'ın 5 ay önce imam nikah kıyarak kısa süre birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Ezgi D.'nin kaçarak resmi nikahla evlendiği eşi ve arkadaşları tarafından sosyal medyadan sahte hesap üzerinden tuzak kurularak Bursa'ya çağrıldığını belirten baba Kahraman, "'Sana iş bulduk, beraber çalışacağız, buraya gel' dediler. Orada terminale inince Furkan'ı alıp kaçırmışlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Furkan Kahraman'ın kaçırılma anı.
Furkan Kahraman'ın kaçırılma anı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde bulunan hızlı tren inşaatının yakınındaki boş arazide 4 gün önce yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi.

DHA
Furkan Kahraman

CİNAYET 8 SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, öldürülen kişinin Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman olduğu saptandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Furkan Kahraman'ın telefonundan en son görüşme yaptığı kişileri tespit etti. Harekete geçen polis, Ömer Y. (28), Fatma Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi (24), cesedin bulunmasından 8 saat sonra gözaltına aldı.

DHA
Ezgi D.

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Muhammet D.'nin ifaoesinde eşi Ezgi D.'nin bir süre önce imam nikahlı eşi Furkan Kahraman tarafından rahatsız edildiğini öğrendiği ve öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığını söylediği öğrenildi. Muhammet D.'nin, polise eşini bir daha rahatsız etmemesi için Furkan Kahraman'ı telefonla arayıp uyardığını ancak, görüşmede tartışıp, küfürleştiklerini söyledi.

DHA
Furkan Kahraman'ın cansız bedeninin bulunduğu yer.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇMIŞLAR

Muhammet D.'nin, Kahraman'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, yazıştığı ve inandırmak için arkadaşı Ömer Y.'nin kız kardeşi Fatma Y. ile görüştürüp, Bursa'ya davet ettiği kaydedildi. Fatma Y., terminale gelen Kahraman'a müsait olmadığını ve kendisini arkadaşının karşılayacağını söyledi. Bunun üzerine Bursa'ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D.'nin cinayeti planladığı Ömer Y. tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden alınıp kamyonete bindirildi. Hızlı tren inşaatı yakınlarına silah zoruyla götürülen Kahraman'a burada plastik kelepçe takan şüphelilerin işkence yaptıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklayarak öldürdüğü saptandı.

DHA
Furkan Kahraman'ın kaçırılma anı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y. tutuklandı. Fatma Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada sosyal medyada konuştuğu sahte hesapla kandırılarak Bursa'ya gelen Furkan Kahraman'ın son anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

ACILI BABA KONUŞTU, İMAM NİKAHLI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Furkan Kahraman'ın, Ezgi D. ile Temmuz ayında imam nikahı kıyıldığını söyleyen acılı baba Nisan Kahraman, Ekim ayında oğlu ve imam nikahlı eşinin Bursa'ya zeytin toplamaya geldiğini, bu sırada Ezgi D.'nin bir gece ortadan kaybolduğunu iddia etti. Daha sonra Furkan'ın, Yozgat'a döndükten sonra, Ezgi D.'ye ulaşmaya çalıştığını, bu sırada Fatma Y. aracılığıyla Ömer Y., Muhammet D. (28) tarafından kendisinin iş vaadiyle kandırıldığını ve Bursa'ya çağırdıklarını iddia eden baba Nisan Kahraman, "Oğluma, 'Sana iş bulduk, beraber çalışacağız, buraya gel' dediler. Furkan'da gidiyor. Orada terminale inince alıp kaçıyorlar. Komiser ifadelerini aldığında, 'Siz neden tuzak kurdunuz, bu çocuğu neden bu hale getirdiniz' diye sormuş ama cevap vermemiş, karşısında boş boş durmuşlar" ifadelerini kullandı.

'2 AYDAN FAZLA BİZİMLE KALDI'

Anne Hasibe Kahraman ise Ezgi D.'nin, oğluyla 2 aydan fazla imam nikahlı kaldığını, daha sonra kaçtığını iddia ederek, "2 aydan fazla kaldılar. İmam nikahlıydılar. Yalova'ya zeytin toplamaya gittiler. 15-20 gün kaldılar. Oğlum oradan döndükten sonra bir kişiyle internet üzerinden tanıştı ve Bursa'ya gitti" diye konuştu.
Furkan Kahraman'ın yakınları ve komşuları da, Ezgi D.'nin Furkan Kahraman ile imam nikahı kıydıklarını, 2 aydan fazla birlikte kaldıklarını belirttiler.

DHA
Furkan Kahraman'ın kaçırılma anı.

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