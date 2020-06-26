Sanatçı Alişan'ın kazasına benzer bir kaza daha meydana geldi: Düşük hızda giderken kırıldı

Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri diye konuştu.