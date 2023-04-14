Sanatçı Yücel Arzen'den Fazıl Say'a tepki: Sol tuşa basmaya zorlamayın

Fazıl Say - Yücel Arzen
Sanatçı
Yücel Arzen
, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek diğer adaylara nefret kusan piyanist Fazıl Say’a sert tepki gösterdi.
Say'ın herkes adına konuşarak dayatmada bulunduğunu belirten Arzen,
"Memleketimizde tek parti artığı yobazların dayatmalarına artık pabuç bırakmayan milyonlarca insanın ve onlarla aynı yolda yürüyen sanatçıların varlığını kabul edin lütfen."
dedi.
"Sadece 'sol' tuşuna basarak müzik yapmaya zorlamayın"
"Sadece 'sol' tuşuna basarak müzik yapmaya zorlamayın"
Sosyal medya hesabından Fazıl Say’a çağrıda bulunan Arzen şunları söyledi:
"Sayın Fazıl Say; memleketimin sanatçı ve sanatsever insanlarını sizin algı ve baskınızdan korumak için bunu yapmalıyım!
Zira son günlerde yayınladığınız mesajlarda yer yer “Biz… Sanatçılar… 85 milyon… ” gibi ifadelerle kendinizi “herkes adına konuşan” bir mevkide görerek siyasî diktelere gayret ediyorsunuz. “Demokrasi… Ehliyet… Liyakat…” gibi başlıklarla “Hepimiz”i bir kampta toplayıp canınızın istediği bir şahsı desteklemek zorunda bırakmaya çabalıyorsunuz.
Memleketimizde tek parti artığı yobazların dayatmalarına artık pabuç bırakmayan milyonlarca insanın ve onlarla aynı yolda yürüyen sanatçıların varlığını kabul edin lütfen.
Hepimizi sadece “sol” tuşuna basarak müzik yapmaya zorlamayın Sayın Say, zira onu Charles Ives çoktan yaptı!.. “Artık gerçekten yeni şeyler söylemek lâzım!..”
#Yücel Arzen
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1 saat önce