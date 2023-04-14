|
Reklam
Reklam
Gündem

Sanatçı Yücel Arzen'den Fazıl Say'a tepki: Sol tuşa basmaya zorlamayın

CHP yandaşı piyanist Fazıl Say'ın siyasi açıklamalarına tepki gösteren Sanatçı Yücel Arzen, Say'a çağrıda bulunarak "Hepimizi sadece “sol” tuşuna basarak müzik yapmaya zorlamayın" dedi.

16:22 . 14/04/2023 Cuma
Diğer
Fazıl Say - Yücel Arzen

Fazıl Say - Yücel Arzen

Sanatçı
Yücel Arzen
, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek diğer adaylara nefret kusan piyanist Fazıl Say’a sert tepki gösterdi.
Say'ın herkes adına konuşarak dayatmada bulunduğunu belirten Arzen,
"Memleketimizde tek parti artığı yobazların dayatmalarına artık pabuç bırakmayan milyonlarca insanın ve onlarla aynı yolda yürüyen sanatçıların varlığını kabul edin lütfen."
dedi.

"Sadece 'sol' tuşuna basarak müzik yapmaya zorlamayın"

Sosyal medya hesabından Fazıl Say’a çağrıda bulunan Arzen şunları söyledi:

"Sayın Fazıl Say; memleketimin sanatçı ve sanatsever insanlarını sizin algı ve baskınızdan korumak için bunu yapmalıyım!
Zira son günlerde yayınladığınız mesajlarda yer yer “Biz… Sanatçılar… 85 milyon… ” gibi ifadelerle kendinizi “herkes adına konuşan” bir mevkide görerek siyasî diktelere gayret ediyorsunuz. “Demokrasi… Ehliyet… Liyakat…” gibi başlıklarla “Hepimiz”i bir kampta toplayıp canınızın istediği bir şahsı desteklemek zorunda bırakmaya çabalıyorsunuz.
Memleketimizde tek parti artığı yobazların dayatmalarına artık pabuç bırakmayan milyonlarca insanın ve onlarla aynı yolda yürüyen sanatçıların varlığını kabul edin lütfen.
Hepimizi sadece “sol” tuşuna basarak müzik yapmaya zorlamayın Sayın Say, zira onu Charles Ives çoktan yaptı!.. “Artık gerçekten yeni şeyler söylemek lâzım!..”


#Yücel Arzen
#Fazıl Say
#siyaset
#kemal kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.