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VAN

Sanayi çıraklığından tıp fakültesine: Sanayide şartlar ağır ve yorucu ama çalışınca oluyor

Van’da sanayide çıraklık yaparken üniversiteye hazırlanan Muhammed Ali Ersidar, girdiği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde ederek tıp fakültesini kazandı.

Haber Merkezi İHA
Sanayi çıraklığından tıp fakültesine: Sanayide şartlar ağır ve yorucu ama çalışınca oluyor
Sanayi çıraklığından tıp fakültesine.

Yaz aylarında babasının Van Küçük Sanayi Sitesinde bulunan demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Ali Ersidar, aynı zamanda üniversite hayali için çalıştı. Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde eden Ersidar’ın derecesi ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Sanayi şartları ağır


Ağır iş yüküne rağmen hayallerini gerçekleştirmek için durmadan çalıştığını söyleyen Muhammed Ali Ersidar, “Mezun olalı 3 yıl oldu ve çok şükür bu yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bu başarımda ailemin büyük rolü var. Bunun yanı sıra Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Okulu ve dershanemde destek sundu. Durmadan çalıştım ve kazandım. Sınav süreci malumunuz herkes için zorlu oluyor. Evde 5 kardeşiz, bir ablam evli, küçük yeğenlerim ve kardeşlerim var. Evde ders çalışma anlamında baya sıkıntı çıkarıyorlardı, ama onların yanımda olması ayrı bir destekti. Hafta içi ders zamanlarında dershaneye gidiyordum, oradan sanayiye geliyordum. Bir taraftan ders çalışırken diğer taraftan babama destek olmak için sanayide çalışıyordum. 3 yıllık çalışmamda sınavları kazanamadım ama pes etmedim. Kendime güveniyordum, sanayide şartlar ağır ve yorucu ama insan çalışıp, iradesine hakim olduğu zaman amacına ulaşıyor ve sınavları kazanıyor” dedi.

“Çalıştıktan sonra her şey oluyor”


Başarıya ulaşmak için iş yükü ne olursa olsun hayalleri için insanların çok çalışması gerektiğini ifade eden Ersidar, “Az ve öz çalıştım sözüne katılmıyorum, çok çalışmak gerekiyor. Burada diğer arkadaşlarıma örnek olduysam ne mutlu bana. İnşallah gerek sanayi, gerekse de farklı mesleklerden olsun insanlarda çalışıp kazanırlar. Çalıştıktan sonra her şey oluyor. Bundan sonra ki hedefim öncelikle üniversiteyi bitirmek. Umarım ülkemize hayırlı bir insan olarak elimden gelen her şeyi yapacağım ve aklımda geleceğe dair hedeflediklerimi başarabilirim” diye konuştu.

Ne özel ders aldı ne de kursa gitti: Tütün tarlasından tıp fakültesine
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Adıyaman 1’incisi, Türkiye 107’ncisi olan Hatice Ünlü, yerleştirmede İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.
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Kıyılmış sarmalık tütünü ile bilinen Çelikhan ilçesi Şeyho Şişman Anadolu Lisesi’nde okuyan Hatice Ünlü, özel ders almadan, kursa gidip takviye ders almadan YKS’de başarıyı elde etti. Kendisine ait akıllı bir telefonu ve sosyal medya hesabı olmayan Hatice Ünlü, hem tütün işlerinde çalıştı hem de sınava hazırlandı. Hatice Ünlü, YKS yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.
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Babasının öğretmen olduğunu ancak çiftçilik yaptıklarını dile getiren Hatice Ünlü, “YKS 2021’de Adıyaman 1’incisi, Türkiye 107.’si oldum. Annem ev hanımı, babam öğretmen. Aynı zamanda tütün işleriyle uğraşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Ben çalışırken tütün işlerine gidiyorduk. Vakit buldukça ders çalışmaya çalışıyordum. Sınava hazırlanırken kendime ait telefonum, sosyal medya hesaplarım yoktu. Telefonla boş yere uğraşmadım. Sosyal medya ile uğraşmadım. Yani evimde çalışmaya çalıştım. Tüm konuların mantığını anlamaya çalıştım. Anlamadığım yerleri öğretmenlerime sordum. Takıldığım sorularda üstüne uzun uzun düşündüm” dedi.
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Baba Mehmet Ünlü ise kızının takviye ders almadığını belirterek, “Kızımın başarısı elbette ki bizi mutlu etmiştir. Hatta memleketimizi mutlu etmiştir. Kendisinden sonra gelecek gençlere örnek olması açısından çok iyi oldu. Özellikle hiçbir özel ders almadan, dershaneye gitmeden bu başarıyı sağlamıştır. Bu da umarım bundan sonraki gençlere iyi bir ilham kaynağı olur. İyi bir örnek olur” ifadelerini kullandı.
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Ne özel ders aldı ne de kursa gitti: Tütün tarlasından tıp fakültesine
Tütün tarlalarında çalışan, akıllı telefon kullanmayan, sosyal medya hesabı olmayan YKS Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi Hatice Ünlü, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.


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