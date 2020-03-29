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GAZİANTEP

Sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek

Haber Merkezi Diğer
Gaziantep OSB Başkanı
Gaziantep OSB Başkanı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu zorlu dönemi yardımlaşma ve dayanışmanın yanında, hükümetimizin aldığı kararlara tam olarak uyarak en az etki ile geride bırakabiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınının çıkması ile birlikte OSB Yönetim Kurulu olarak, sanayicilerin borçlarının ertelenmesi yönünde karar aldıklarını vurgulayan Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "OSB Yönetim Kurulu olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre yeni kararlar alarak, her zaman sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Küresel koronavirüs salgını hayatın her alanını olduğu gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı da olumsuz yönde etkiliyor. 43 Milyon 250 bin metrekarelik alanı ve yaklaşık 150 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde de koronavirüs salgınına karşı önlemler hat safhaya çıkarıldı. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Kurulu, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz gibi borçlarını ertelerken, sanayicilere de virüs salgınından korunmaları için sürekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuyor.

HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, koronovirüs salgını nedeniyle gelinen süreci değerlendirirken, "Önceliğimiz insanlarımız sağlığı" dedi. Şimşek, "OSB Yönetim Kurulu olarak, koronavirüs salgını ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Sanayicilerimizle sürekli iletişim halinde bulunarak, onları gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz. Bizim için öncelikle insanlarımızın sağlığı gelir. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz varsa bizler de varız. Gerek OSB yönetimi olarak, gerekse de sanayiciler olarak ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Gaziantep OSB'deki sanayi tesislerinin bir çoğunun üretime ara verdiğini ifade eden Başkan Cengiz Şimşek, özellikle gıda, temizlik ve hijyen sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin üretime devam etmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Virüs salgını nedeniyle evinde kalan insanların gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"İnsanlık tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Sağlığımızı tehdit eden bu virüse karşı hükümetimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok doğru ve başarılı önlemler alıyor. Hepimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm birimlerinin aldığı önlemlere harfiyen uyması gerekiyor. Bu önlemlerin başarısının olumsuz etkilenmemesi için herkesin evde kalması, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Herkesin virüs salgınına karşı kişisel önlemlerini tam olarak alması gerekiyor. Aksi halde bu mücadele zafiyete uğrar. Her türlü olumsuz şartlara rağmen Kurtuluş Savaşını kazanan bir milletin mensupları olarak bu savaşı da kazanacağımıza inanıyorum. Bu savaşı kazanacak dayanışma, fedakarlık, güç birliği ve mücadele gibi kavramlar milletimizin ruhunda var."

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM MERKEZİYİZ

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili rakamsal verileri de paylaşan Başkan Cengiz Şimşek, "43 milyon 250 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesiyiz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, toplamda 5 bölgeden oluşuyor. Binin üzerinde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği OSB'de aylık ortalama 400 milyon kilowattsaat enerji, 30 milyon metreküp doğalgaz tüketiliyor. Türkiye'de kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 3'ünü Gaziantep OSB'deki tesisler tüketiyor. 150 Bin kadar çalışanımızla Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biriyiz" şeklinde konuştu.

Şimşek, Gaziantep OSB'yi her anlamda cazibe merkezi yapacak, marka değerini yükseltecek yatırımlara da devam ettiklerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep OSB, tamamlanmış alt ve üst yapısı ile Türkiye'nin en çok tercih edilen organize sanayi bölgelerinin başında geliyor. OSB'nin marka değerini yükseltecek projelerimiz de devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile 2. OSB'de 5 bin metrekare alan üzerine Teknopark yapımı devam etmektedir. Yine atık su arıtma tesisimizin işletilmesi sonucu oluşan çamurdan enerji üreteceğiz. Bu yıl içerisinde faaliyete geçecek olan tesisimiz iki etaptan oluşacak olup toplam 240 ton/günlük çamur yakma kapasitesine sahip olacaktır. Bu tesis sayesinde hem enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacağız hem de daha temiz bir çevre oluşturacağız. Çevre ile ilgili projelere büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen Samözü deresini de ıslah edeceğiz. Ulaşım konusunda da çok önemli projelerimiz var. Gaziray ve Yüksek Hızlı Tren projeleri ile 150 bin kişinin istihdam edildiği ve tüm tahsisli firmalarımız faaliyete geçtiğinde 200 bine ulaşacak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım daha da kolaylaşacak. Bölgemiz içerisinden geçmekte olan TAG otoyolundan trafiği rahatlatmak ve tırların giriş-çıkışını kolaylaştırmak için görseldeki noktalardan OSB’ye giriş bağlantısı yapılacaktır. Yine Büyükşehir Belediyemizin, Organize Sanayi Bölgemize yakın bir bölgede kurduğu Kuzey Şehir Projesi ile bölgemizde çalışanlar için cazip fırsatlarla ev sahibi olma imkanı sunuluyor."

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