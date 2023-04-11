Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan şehit ve gazi yakınları için iftar yemeği düzenledi.

İftar programına katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “İnsan söyleyecek pek bir şey bulamıyor. Çünkü burada gerçekten canını sevdiğini ortaya koymuş, memleketi için vatanı için bayrağı için ezanı için canını vermiş insanlar, canını ortaya koymuş insanların yakınları var. Polis haftamız aynı zamanda. Bu güzel organizasyonu içişleri bakanlığımız, kaymakamlığımız ortak düzenliyor. Bizde Sancaktepe'deki şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteyiz. Ramazanın bereketini kardeşliğini birlikte paylaşıyoruz. Ben onlarla bir arada olmaktan çok mutlu oluyorum” dedi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, “Ramazan ayındayız. Ramazan aynının bereketi elbette çok değerli. Bu durum şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olunca başka bir noktaya ulaşıyor. Biz de kaymakamlığımız olarak belediye başkanlığımızın da desteği ile ilçede bulunan şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ağırlayarak iftar sevincini paylaştık. Ramazan ayında şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile birlikteyiz. Şehitlerimizin yakınları bizler için çok kıymetli. Gazilerimiz var onlar olmazsa biz olamazdık. Dolayısıyla bu vatanı biz onlara borçluyuz. Her fırsatta da bir araya gelmeye çalışıyoruz” dedi.