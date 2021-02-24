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İSTANBUL

Sancaktepe'de hafriyat terörü: Hava almaya çıktı hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe’de yaşadığı mahallede “şeker teyze” olarak tanınan 82 yaşındaki kadın, hava almak için gezdiği sırada feci şekilde hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın yolda virajı dönen hafriyat kamyonunun altına kalarak yaralandı. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesinin uzun süredir korona virüsten korunduğunu, bu şekilde ölmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Nurettin Bozbey, “Bir gezeyim hava alayım geleyim demiş. Sokağın başından iki adımlık yola gidiyor. Kaza oluyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi.
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Olay, Sancaktepe’de dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yaşadığı mahalleli tarafından kendisine “şeker teyze” lakabı takılan 82 yaşındaki Şehrinaz Bozbey, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek evden dışarı çıktı. Uzun süredir evde oturan yaşlı kadın, hareket edip hava almak amacıyla sokakta yürümeye başladı. Bozbey, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, iddiaya göre o sırada viraj dönen 34 JC 4186 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, yaşlı kadını fark edemeyerek çarptı ve altına aldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kamyonun altında alan yaşlı kadın feci şekilde yaralandı. Yaşlı kadının yakınları durumu fark ederek olay yerine koştu. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise paniğe kapılarak oradan koşarak uzaklaştı. 82 yaşındaki Bozbey’i yerde kanlar içerisinde gören yakınları sinirlerine hakim olamayarak kamyonun aynasını kırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Ağır yaralı oluğu öğrenilen yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 82 yaşındaki Bozbey’in ailesi, yaşlı kadının uzun süredir kendisini korona virüsten koruduğunu, bu şekilde hayatını kaybetmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Hafriyat kamyonu terörü: Otomobili metrelerce sürükledi!
OYNAT 00:29
Hafriyat kamyonu terörü: Otomobili metrelerce sürükledi!
Şile Maden Yolunda bir hafriyat kamyonu önce sağ şeritten ilerleyen otomobili sıkıştırarak arkadan çarptı, daha sonra ise önüne alarak sürükledi. Otomobilin içinde bulunanların ölümden döndüğü hafriyat kamyonu terörü ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


“Bir gezeyim hava alayım demiş, iki adımlık yolda kaza olmuş”

Hayatını kaybeden Şehrinaz Bozbey’in oğlu Nurettin Bozbey, “Çok üzüntülüyüm. Annemin böyle ölmesini istemezdim. Çok iyiydi. Bu sene koronadan koruduk. O da kendisini korudu, biz de koruduk. Fakat böyle olmasını istemezdik. Çok, çok üzüntülüyüm. Saat iki buçuk, 3 civarıydı. Annem evde oturuyordu, karda dışarı çıkamadı “anne hava çok sıcak, bizim bahçede çocuklar çay içiyorlar. Sen oraya in hava alırsın” dedim. Oğlumun hanımı “otur çay iç” demiş. Annem de “kızım ben kaç gündür gezmiyorum, bir gezeyim hava alayım geleyim” demiş. Sokağın başından iki adımlık yola gidiyor. Kaza oluyor. Hastaneye gittikten sonra öldü” dedi.

Bursa'da hafriyat terörü: Ezdi, geçti, kaçtı
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu üzerinde, Kültürpark Metro İstasyonu'nun yanında meydana geldi. Bursa merkez istikametine doğru seyir halinde olan Abdulaziz A. (33) yönetimindeki 16 UAU 87 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönden giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki 16 ACE 003 plakalı motosiklete çarptı.
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Çarpmayla kamyonun altında kalan sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, kızları Saliha ise ağır yaralandı.
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Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kalbi durduğu öğrenilen Saliha Yılmaz, 122 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülürken, kalp masajı ile hayata döndürüldü.
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Yılmaz'ın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaza yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.
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Görüntülerden, hafriyat kamyonu şoförünün kaza sonrası yoluna devam ettiğini belirleyen ekipler, aracı yaklaşık 7 kilometre ilerde durdurdu.
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Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdulaziz A., emniyete götürüldü.
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Sürücünün emniyette verdiği ifadesinde, çarpmayı hissetmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Bursa'da hafriyat terörü: Ezdi, geçti, kaçtı
Trafikte kuralları hiçe sayarak terör estiren hafriyat kamyonu yine can aldı. Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı
motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz hayatını kaybetti, ağır yaralı kızları Saliha Yılmaz (9) hastanede tedaviye alındı. Kaza sonrası kaçan sürücü yaklaşık yedi kilometre ilerde durdurularak gözaltına alındı.


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