Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı İstanbul Sancaktepe'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Haber Merkezi 12 Aralık 2020, 12:29 Son Güncelleme: 12 Aralık 2020, 12:35 DHA