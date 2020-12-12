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Gündem Sancaktepede hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
İSTANBUL

Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı

İstanbul Sancaktepe'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Hamile kadın araçtan inemeyince, otomobilde doğum gerçekleşti.
Hamile kadın araçtan inemeyince, otomobilde doğum gerçekleşti.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.

Adı öğrenilemeyen kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi.

  • Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de sancısı artan hamile kadın hastane kapısında doğum yaptı
OYNAT 00:48
Sancaktepe'de sancısı artan hamile kadın hastane kapısında doğum yaptı
İstanbul Sancaktepe'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.


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