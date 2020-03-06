Sancaktepe'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 10 kişi yaralandı Sancaktepe'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 10 kişi yaralandı İstanbul Sancaktepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi 06 Mart 2020, 10:21 Son Güncelleme: 06 Mart 2020, 11:47 İHA