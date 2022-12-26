Sancaktepe'de hemşireyi darbeden zanlı tutuklandı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, Ukrayna bandıralı 'LIME' adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi. Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.