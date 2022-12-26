Sancaktepe'de hemşireyi darbeden zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.
Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
OYNAT 00:44
Trabzon'da doktorun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.K'nin, tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta ve yakınları ile sekreter G.B. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine doktor A.K'nin başından darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınan baba T.Ç. ile oğlu D.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılık sorguların ardından şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olay anına ait görüntüler ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
OYNAT 00:59
Çorum'da hasta yakınının sağlık personelini darbettiği anlar kamerada
Çorum'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli tıbbı sekreter Mehmet Küçük, hasta yakını 5 kişinin uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.