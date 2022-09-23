Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı: Biri ağır dört kişi yaralandı

Dünya

New York'ta İletişim Başkanlığının 'Türkiye' isimli kitabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çok dilli hazırlanan "Türkiye" kitabının tanıtımı, ABD'nin New York eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) açılış haftası çerçevesinde yapıldı. İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından yanında 12 kitaplık setle birlikte hazırlanan Türkiye kitabında, 3 ana bölüm ve 16 başlıkta, "Ana Hatlarıyla Türkiye, Dünyada Türkiye ve Diğer Kamu Hizmetleri" konularına yer verildi.