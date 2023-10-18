Sancaktepe'de üç kardeşin boğularak hayatını kaybettiği olayda bilirkişi raporu sorumluları belirledi

Sancaktepe Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi. Yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi çıkarıldı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı. Çocukların yapılan otopside kardeşlerin boğularak hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Bilirkişi kusuru olanları belirledi

İnşaat mühendisi ve İş Güvenliği tarafından yapılan inceleme Sancaktepe Belediye Başkanlığının ilgili birimleri ve birim sorumluları sorumlu tutuldu.

Raporda "Cemevi inşaatının ve geri dönüşüm toplanma merkezi olarak kullanılan alandan Fen İşleri Müdürlüğünden görevle Ahmet Özgen, Temizlik işleri müdürlüğünden Özkan Kollik, ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğünde görevli Fatih Yüksel olduğu belirlendi. Bu yetkililerin inşaat ve geri dönüşüm toplama merkezine kimsenin girmeyeceğine dair önlemler alması, ilgisiz insanların girişini engellemek için kapıların kapatılması bunun için çaba göstermesi, talepte bulunmaları gerekirdi. Böyle bir talebe rastlanılmadığından bu isimler tali olarak kazadan sorumludur” vurgusu yapıldı.

Bilirkişi raporunda asıl sorumluya da değinildi.

Buna göre ölümle sonuçlanan kazanın cem evi inşaatını yapan birimin, yetkisiz insanların girişini engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Raporda paylaşılan fotoğraflarda da su birikintisi olan inşaat alınana girmenin kolay olduğu, kapıların açık bulunduğu belirtildi.

Buna göre şantiye birim sorumlusunun üç kişinin öldüğü olayda asli derecede sorumlu olduğu belirlenmiştir tespiti yapıldı.