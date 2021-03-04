Gündem Sancarın "Partim istifaya zorladı" sözlerine CHPli Torundan cevap Tamamen kendi iradesi
POLİTİKA

Sancar’ın "Partim istifaya zorladı" sözlerine CHP’li Torun’dan cevap: Tamamen kendi iradesi

Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın CHP Genel Merkezi’ne çağrılarak istifaya zorlandığına yönelik sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan yanıt geldi. Sancar’ın ifadelerinin “boş sözler” olduğunu söyleyen Torun, "Olay tamamen kendi iradesiyle gerçekleşti. Bu konu hakkında fazla yoruma gerek yok" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Seyit Torun (solda) ve Teoman Sancar (sağda)
Seyit Torun (solda) ve Teoman Sancar (sağda)

CHP’de Teoman Sancar’ın “kaset ve şantaj” iddiasıyla gelen istifası, karşılıklı yalanlamalarla bilmeceye dönüşmüş durumda.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti olarak istifanın nedenini bilmediklerini iddia ederken, Sancar ise CHP Genel Merkezi’ne çağrılarak istifaya zorlandığını açıklamıştı.

Sancar’ın video konusunda görüştüğü isim olduğu iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir açıklama yaptı.

Sancar’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Torun, "İstifa tek taraflıdır, kararını verdi ve istifa etti. Onun dışında tehdit oldu, şu oldu, bu oldu lafügüzaftır. Olay tamamen kendi iradesiyle gerçekleşti. Bu konu hakkında fazla yoruma gerek yok" dedi.

Kim yalan söylüyor
GÜNDEM
Kim yalan söylüyor

CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
GÜNDEM
CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi

CHP 11 yıl sonra yine kasetle gündemde: Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasıyla ilgili tüm detaylar
GÜNDEM
CHP 11 yıl sonra yine kasetle gündemde: Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasıyla ilgili tüm detaylar
Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.