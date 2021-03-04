Sancar’ın "Partim istifaya zorladı" sözlerine CHP’li Torun’dan cevap: Tamamen kendi iradesi

CHP’de Teoman Sancar’ın “kaset ve şantaj” iddiasıyla gelen istifası, karşılıklı yalanlamalarla bilmeceye dönüşmüş durumda.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti olarak istifanın nedenini bilmediklerini iddia ederken, Sancar ise CHP Genel Merkezi’ne çağrılarak istifaya zorlandığını açıklamıştı.

Sancar’ın video konusunda görüştüğü isim olduğu iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir açıklama yaptı.

Sancar’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Torun, "İstifa tek taraflıdır, kararını verdi ve istifa etti. Onun dışında tehdit oldu, şu oldu, bu oldu lafügüzaftır. Olay tamamen kendi iradesiyle gerçekleşti. Bu konu hakkında fazla yoruma gerek yok" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Kim yalan söylüyor

GÜNDEM CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi