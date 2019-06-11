35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı: Dikkat edilmezse oylar nasıl çalınır?

Haber Merkezi 11 Haziran 2019, 11:57 Yeni Şafak

31 Mart seçimlerinde İstanbul’daki sonuçların ardından yapılan itirazlarla birlikte çok sayıda sandıkta şaibelerin oluştuğu ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki 29 bin olan oy farkı yapılan itirazlar neticesinde, geçersiz oyların yeniden sayımı ile 13 bine düştü. Yapılan incelemelerde Binali Yıldırım’ın oylarının kaydırıldığı, sayım döküm cetvellerinin imzasız olduğu, sandık başkanlarının ve üyelerinin yasaya aykırı atandığı belirlendi. Bu nedenlerden ötürü AK Parti’nin YSK’ya yaptığı başvurunun ardından seçimlerin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verildi. Seçim sisteminin güvenilir ve şeffaf olmasına rağmen “nasıl hile yapılabiliyor” sorusu ise 23 Haziran seçimleri öncesinde hala tartışılıyor. 35 yıldır sandık kurullarında görev alan sandık kurulu başkanlığı yapan Hakkı Bayraktar, sandık başında dikkat edilmez ise yapılabilecek usulsüzlükleri sıraladı.