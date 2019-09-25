Gündem Sandviç yerken bayılan öğrenci için bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı
İSTANBUL

Sandviç yerken bayılan öğrenci için bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de bulunan bir ilkokulda öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan iddia kısa sürede veliler arasında yayılarak ortalığın karışmasına neden oldu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de bulunan okul
Sultangazi'de bulunan okul

İstanbul'da Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşanan olayda öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı.

OKUL YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Velinin, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

  • İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.
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