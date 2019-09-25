Sandviç yerken bayılan öğrenci için bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul'da Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşanan olayda öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı.

OKUL YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Velinin, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.