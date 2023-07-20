Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde hasar alan bina kontrollü yıkım sırasında kafenin üstüne devrildi

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında Malatya geliyor. Şu ana kadar 300 binanın yıkıldığı kentte 106 kişi hayatını kaybetti, bin 941 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, bölgeden gelen görüntüler depremin korkunç yüzünü gösterdi. Birçok binanın yıkıldığı bölgede 1 yıl önce yapılan ve rezidansların bulunduğu Asur Konutları'nın yıkılışı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.