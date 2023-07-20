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Saniyeler içinde yerle bir oldu: Depremde hasar alan bina kontrollü yıkım sırasında kafenin üstüne devrildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 9 katlı Övgü Apartmanı'nda, iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Adana'da, depremlerde ağır hasar alan binanın, kontrollü yıkım sırasında sokağa devrilmesi sonucu yakındaki bir iş yerinde de hasar oluştu.

15:31 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Adana'da, depremlerde ağır hasar alan bina, kontrollü yıkım sırasında sokağa devrildi.


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 9 katlı Övgü Apartmanı'nda, iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. İş makinesiyle kolonu kesilmeye başlanan bina, bu sırada sokağa devrildi.

Çevreye dağılan molozlar, yakındaki bir apartmanın zemin katında bulunan kafede hasara yol açtı. Kafe sahibi Soner Demiroğlu, yıkım sırasında iş yerinin kapalı olduğunu söyledi.

Firma yetkililerinin zararı karşılayacağını bildirdiğini belirten Demiroğlu, "Enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Süreç ilerliyor, zararımızı şu an kestiremiyoruz. Zaten firma yetkilileri zararı karşılayacak. Yaklaşık 10 gün hizmet veremeyeceğiz." diye konuştu.

Yapının kontrollü yıkım sırasında devrilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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#kontrollü yıkım
#övgü apartmanı
14 dakika önce
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