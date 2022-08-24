Şanlı Türk ordusunun zafere uğurlandığı Akşehir'de Onur Günü coşkusu: Şehitler anısına yürüyüş yapılacak

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 16.30’da başlayacak Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde Halk Oyunları Gösterisi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Bölüğü’nün Mehteran Gösterisi, Muharip Uçak Geçişi ve “Akşehir Üstünden Afyonkarahisar’a Zafere Temsili Yürüyüş" gibi etkinlikler yer alacak.

‘24 Ağustos Akşehir’den Zafere, 100. Yıl Etkinlikleri’ başlığı altında düzenlenen etkinliklere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılacağı bildirildi.

Ayrıca emekli öğretmen Fikri Er tarafından da Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde bir fotoğraf sergisi açılacak.

Onur Günü U12 Futbol Turnuvası



Bu yıl gerçekleştirilecek olan kutlama programı çerçevesinde düzenlenen 24 Ağustos Onur Günü U12 Futbol Turnuvası başladı. Akşehirspor, Altınordu, Antalya Spor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayseri Spor, Konya Spor ve Samsun Spor Kulüplerinin U12 takımları katılıyor. Turnuvanın final maçı 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 18:00’da Nasreddin Hoca Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı, Süper Lig eski hakemlerinden Deniz Çoban yönetecek.

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Şöhretler karmasında ünlü futbolcular



Turnuvanın final maçı sonrasında, Şöhretler Karması ile Akşehirspor U12 Takımı arasındaki karşılaşmayla canlandırılacak olan Tarihi Maçta; Şöhretler Karması’nda Cemil Turan, Zafer Tüzün, Cem Pamiroğlu, Oğuz Çetin, B. Şenol, K. Şenol, Hami Mandıralı, Özer Hurmacı gibi ünlü futbolcular forma giyecek.

Yamaç Paraşütü Gösterisi

Stadyumda gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü Gösterisinin ardından saat 21:00’da Nasreddin Hoca Stadyumu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na Fener Alayı düzenlenecek.

Program, saat 21:30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Jandarma Genel Komutanlığı Bando Gösterisi ile sona erecek.

Mustafa Kemal, Rus Elçisi Arolof ve Azebaycan Elçisi Abilof Akşehir’de

Akşehir bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasında büyük rol oynadı





Bağımsızlık mücadelemizin kazanılmasında hayati bir rol oynayan Akşehir, 9 ay 10 gün Batı Cephesi Karargâhı’na ev sahipliği yaptı. 1921 yılı Kasım ayı ortalarında Alagöz’den Akşehir’e taşınan Batı Cephesi Karargâhı, 24 Ağustos 1922 tarihine kadar karargâh görevini ifa etti. Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihler arasında birçok kez Akşehir’e gelerek, Büyük Taarruz’a ilişkin strateji ve planları burada belirledi.

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Cephe gerisindeki kahramanlar

Akşehir halkı da İstiklâl’e giden yolda cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini aldı. Arasta dükkânlarında askere destek sağlayacak silahlar ve cephaneler imal edilirken, evlerde giysiler dikildi, cephede yaralananların bakım ve tedavisi için her tür yardım yapıldı.

Büyük Taarruz’u gizliyen tarihi futbol maçı oyuncuları

Gizli toplantılar için futbol turnuvası düzenlendi

Yapılacak toplantıların da büyük bir gizlilik içinde yapılması ve savaş hazırlıklarının düşmana fark ettirilmemesi için Atatürk tarafından 28 Temmuz 1922’de düzenlenen futbol müsabakası da amacına ulaştı. Maç dolayısıyla Akşehir’e gelen üst düzey komutanlar bu sayede Büyük Taarruz konusunda bilgilendirildi, onların fikir ve önerileri de alınarak hazırlıklar bir an önce tamamlandı.

Batı Cephesi Akşehir'den dualarla zafere uğurlandı

Akşehir, Batı Cephesi Karargâhı’nı 24 Ağustos 1922’de büyük bir coşku ve dualarla uğurladı ve 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı.

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