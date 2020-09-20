Şanlıurfa'da 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

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Bu da milattan önce yapılan doğal buzdolabı: Görenleri hayrete düşürüyor

Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar kısmında kalan ve binlerce yıllık geçmişe sahip kayalara oyulan mağaralardaki doğal buzdolabı, görenleri hayrete düşürüyor. Friglerin M.Ö. yiyecek ve içeceklerini saklamak için yaptıkları ve doğal bir buzdolabına benzeyen oyuğu bugünkü kiler gibi de kullanarak tahıllarını sakladıklarına inanılıyor.