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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haber: 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa'da park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Şanlıurfa'daki olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı.

İHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

21 aracın camını sopayla kırdı: Araç sahipleri görünce şok geçirdi
FOTOĞRAF 9
Title
Şanlıurfa'daki olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Title
İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı.
Title
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Title
Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Title
21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Title
21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Title
21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Title
21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Title
21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
21 aracın camını sopayla kırdı: Araç sahipleri görünce şok geçirdi
Şanlıurfa'da park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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