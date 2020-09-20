Şanlıurfa haber: 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Şanlıurfa'da 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Şanlıurfa'da park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'daki olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.