Gündem Şanlıurfada iki akraba aile arasında çıkan pencere kavgasında 10 kişi yaralandı
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Şanlıurfa haber: İki akraba aile arasında çıkan pencere kavgasında 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki akraba aile arasında çıkan pencere kavgasında 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma havaya ateş açarak, ayırabildi. Kavgada 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.
Kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

Şanlıurfa'nın Kavakbaşı Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan kavga, iddiaya göre yapımı devam eden evin penceresinin, komşu eve dönük olması nedeniyle çıktı. Akraba olan 2 aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine, taş ve sopa ile saldırdı.

Şanlıurfa'da pencere kavgası: 10 yaralı
OYNAT
Şanlıurfa'da pencere kavgası: 10 yaralı
Şanlıurfa'da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma havaya ateş açarak, ayırabildi. 10 kişinin yaralandığı kavgaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı. Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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