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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: 40 milyonu aşkın koronavirüs cezası kesildi

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağıyor: 5 ayda 40 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 5 ayda 40 milyonu aşkın ceza uygulandı. Ekipler tarafından 24 Mart'tan 22 Ağustos'a kadar 5 aylık sürede, 289 bin 263 iş yeri ve riskli alan denetimi yapıldı. Denetimlerde 1837 iş yeri hakkında işlem yapılırken 33 bin 114 adres kontrol edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 24 Mart'tan itibaren artan koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine yönelik denetimler çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle sürdürülüyor.

  • Salgınla mücadele kapsamında kuralları ihlal ettikleri ve bu tutumlarında ısrarcı oldukları belirlenen işletmelere cezai yaptırımlar da uygulanıyor.

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi
KORONAVİRÜS
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi

290 bine yakın denetim yapıldı

  • Bu kapsamda Şanlıurfa'da, 24 Mart'tan 22 Ağustos'a kadar 5 aylık sürede, 289 bin 263 iş yeri ve riskli alan denetimi yapıldı. Denetimlerde 1837 iş yeri hakkında işlem yapılırken 33 bin 114 adres kontrol edildi.

40 milyonu aşkın ceza

Söz konusu 5 aylık dönemde haklarında işlem yapılan kişi sayısı 34 bin 464 olurken, bu iş yeri ve kişilere yazılan ceza miktarı da 40 milyon 167 bin 133 lira oldu.

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