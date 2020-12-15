Hem doğayı koruyor hem enerjisini üretiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hem doğayı koruyor hem de enerji üretiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip hizmete sunulan atık su arıtma tesisleri, bir günde 156 bin 730 metreküp atık su arıtıyor.

Arıtılan suyu tarımsal sulamada kullanan Büyükşehir Belediyesi bu sayede elde edilen biyogazdan 6 bin 800 KW enerji üretimi sağlıyor. Sıfır atık projesine de katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu sayede hem doğayı koruyor hem de enerji üretiyor.

Tesislerde kanalizasyon atıklarından tesisin kendi ihtiyaç duyduğu enerjinin yanı sıra tarımsal sulama için temiz su üretimi yapılıyor.

Daha önceden yaşanan kanalizasyon atıklarının çevreye verdiği zararları en aza indirmek için kurulan atık su arıtma tesisleri ile çevresel sorunları ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tesislerde kanalizasyon atıklarından biyogaz üreterek tesisin kendi ihtiyaç duyduğu enerjinin yanı sıra tarımsal sulama için temiz su üretimi yapılıyor.

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Başkan Beyazgül, kilitli parke tesisinde incelemede bulundu.

SIFIR ATIK PROJESİNE BÜYÜK KATKI

Şanlıurfa Merkez, Hilvan, Siverek ve Akçakale atık su arıtma tesislerimizde bir günde 156 bin 730 metreküp atık su arıtılarak 62 ton çamur bertaraf edilip biyogazdan da 6 bin 800 kW elektrik elde ediliyor. Son olarak temizlenerek ayrıştırılan atık sular dezenfekte edilerek tarıma elverişli temiz su olarak tekrar doğaya kazandırılıyor.

BETON SANTRALİ ÜRETİME BAŞLADI

Şanlıurfa’nın dört bir tarafını asfalt ve beton yollarla örme gayreti ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Kendi asfalt şantiyesinden sonra kendi beton santralini de üretime hazır hale getirdi. Saatte 90 metreküp kapasiteli beton üretecek duruma getirilen santral Büyükşehir’e ait hizmet veren BELTAŞ A.Ş tarafından işletilecek. Tamamıyla elektronik ve otomatik bir ortamda üretim yapan santral sayesinde Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu tüm hizmet alanlarında kendi ürettiği betonu kullanacak. Böylelikle hem tasarruf edilmiş olacak hem de hizmetlerin vatandaşın ayağına daha kolay gitmesi sağlanacak.

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KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Pandemi sürecine rağmen Şanlıurfa’nın ve bölgenin gerek ekonomik kalkınmasına gerekse istihdamına katkı sağlayacak yatırımların devreye alınmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz içinde bulunulan zor sürece rağmen sorumluluk bilinciyle hareket ederek Şanlıurfa’nın kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

DAHA UCUZA MAL EDİLECEK

Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen çaplarda boru üretimine geçecek olan Büyükşehir Belediyesi tesisin kurulumunu sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, büz boru fabrikası ile ilgili, “60 santimlik borularımız yine 120 santimlik beton borularımız burada üretilecek. Bu borular genellikle kanalizasyonlarda ŞUSKİ ekiplerimiz tarafından kullanılıyor.

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Yine geçişlerde ise kırsalımızın çokça kullandığı bir boru tipidir. Şuanda montajı yapılıyor. Çok yakın bir zamanda da imalata geçilecek. Bununla birlikte Şanlıurfa’mızın ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturacağız ve kendi tesislerimizde çok daha ucuza mal etmiş olacağız” diye konuştu.