Şanlıurfa haberleri: Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 asker şehit oldu Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı. Valiliğin açıklamasından bir süre sonra yeni bir açıklama da İçişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık, yaralı asker sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi 10 Aralık 2020, 18:21 Son Güncelleme: 10 Aralık 2020, 19:16 AA