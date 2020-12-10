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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı. Valiliğin açıklamasından bir süre sonra yeni bir açıklama da İçişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık, yaralı asker sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.
Yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği Rasulayn'daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’literöristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısına yönelik açıklamada bulundu.

2 şehit 6 yaralı

Yapılan alçak saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaya ilişkin tahkikata başlandı"

  • "Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Yaralı sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan asker sayısının 8'e yükseldiği bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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