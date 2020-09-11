Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
10 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyona gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.