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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 21 kişi yakalanmıştı.
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 21 kişi yakalanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

PKK'nun uyuşturucu tarlası imha edildi
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PKK'nun uyuşturucu tarlası imha edildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile birlikte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Lice ilçe kırsalında 67 farklı noktada yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 milyon 623 bin 280 kök kenevir, 800 kilogram toz esrar maddesi ile 9 bin 970 metre uzunluğundaki su hortumu ele geçirildi.

10 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyona gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
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