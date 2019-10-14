Gündem Terör örgütü YPG/PKKlı teröristler yine Ceylanpınara havan saldırısı düzenledi
ŞANLIURFA BARIŞ PINARI HAREKATI

Şanlıurfa haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler yine Ceylanpınar'a havan saldırısı düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler yine Ceylanpınar'a havan saldırısı düzenledi

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi. Rasulayn kırsalından atılan 4 havan mermisi ilçedeki bazı evlere ve boş alana isabet etti. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK'lı teröristler tarafından atılan 4 havan mermisi bazı evlere isabet etti.
YPG/PKK'lı teröristler tarafından atılan 4 havan mermisi bazı evlere isabet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Rasulayn kırsalından atılan 4 havan mermisi ilçedeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.

Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Terör örgütlerince işgal edilen bölgeden 2 havan mermisi Ceylanpınar'a düştü
DÜNYA
Terör örgütlerince işgal edilen bölgeden 2 havan mermisi Ceylanpınar'a düştü

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.

PKK’lılar Nusaybin’i hedef alan roketleri çocuk parkından atıyor
OYNAT 00:22
PKK’lılar Nusaybin’i hedef alan roketleri çocuk parkından atıyor
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yapıldığı görülüyor.


Öte yandan, Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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