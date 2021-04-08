Şanlıurfa iki aile arasında kanlı kavga: 8 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.



Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 19:26 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 19:29 DHA