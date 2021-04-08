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ŞANLIURFA

Şanlıurfa iki aile arasında kanlı kavga: 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa iki aile arasında kanlı kavga: 8 kişi yaralandı
Kavgada üç kişi ağır yaralandı.

Demokrasi Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Şahin ve Bilgiç aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa, bıçak ve silahla saldırdı.

8 kişi yaralandı

İhbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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