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ŞANLIURFA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden siyanür açıklaması: İshal ve kusma vakalarının nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, içme suyunun da temin edildiği Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Söz konusu açıklamada, ''Yapılan analizler sonucunda siyanür tespit edilmemiştir. Vatandaşlarda artan ishal, kusma ve ateşli rahatsızlıklar mevsimsel rahatsızlıklar olup bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden siyanür açıklaması: İshal ve kusma vakalarının nedeni belli oldu
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Sosyal medyadan Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı ve bunun da son günde kentte hastalıkları artırdığına yönelik paylaşımlar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, halkın içme suyunun temin edildiği Fırat Nehrine siyanürün karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

VAKALAR MEVSİM KAYNAKLI

Açıklamada, kentte son günlerde artan ishal, kusma ve ateşli hastalıkların su kaynaklı olduğu iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi: "Erzincan'da faaliyet gösteren bir firmaya ait siyanür içerikli atık suların Fırat Nehri üzerindeki İliç Barajı'na karıştığı ile ilgili haberler ilk günden Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmiştir. Gerek ilimizde ve gerekse ilimizden önce Fırat Nehri üzerindeki barajlardaki suyu, içme suyu kaynağı olarak kullanan illerde rutin takipler dışında numuneler alınmaya başlanmış ve bakanlığımızın akredite olan halk sağlığı laboratuvarlarında analizleri yapılmıştır.

''SİYANÜR TESPİT EDİLMEMİŞTİR''

Yapılan analizler sonucunda siyanür tespit edilmemiştir. Hıfzıssıhha Kanunu gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın tüketimine verilen içme kullanma sularının sağlıklı olup olmadığını denetlemekle İl Sağlık Müdürlükleri görevlidir. Şebeke sularında günlük klor ölçümleri ve rutin kontrol ve denetleme numuneleri alınarak analizler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Vatandaşlarda artan ishal, kusma ve ateşli rahatsızlıklar mevsimsel rah

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