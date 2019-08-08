Şanlıurfa son dakika haber: Üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı Üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 12:45 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 13:06 DHA