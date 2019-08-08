Gündem Üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa son dakika haber: Üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Canlı bomba paniği yaşandı.
Canlı bomba paniği yaşandı.

Şanlıurfa'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'da canlı bomba, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden çıkarılan bomba düzeneğinin imhası için bomba uzmanı çağırıldı.

  • Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.
Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.
Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
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