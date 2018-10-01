Şanlıurfa Valisi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa’da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlikler üzerine Vali Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Osmanlı Mahallesi'nde 27 Eylül'de Türk ve Suriyeli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin hayatını kaybetmesi Müslüm ve Murat Dağ’ın yaralanmasının ardından Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların sonlandırılması için 'Şanlıurfa İstişare Toplantısı' düzenlendi. Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin tüm kurumlarıyla büyük bir kararlılık içerisinde hareket ettiğini ve hukuk dışı hiçbir eyleme, harekete ve davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Vali Erin, Şanlıurfa’nın bir huzur ve hoşgörü şehri olduğunu, hukuk içerisinde gerekli işlemlerin yapılması için büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

"Halkı kin ve nefrete teşvik eden 20 kişi gözaltına alındı"

Şehrin huzur ve güvenini bozan hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Vali Erin, olayı bahane ederek sosyal medya aracılığı ile vatandaşları tahrik etmeye kalkışan provokatif girişimlere karşı da tedbirler alındığını söyledi. Vali Erin, şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla devletin tüm kurumlarının büyük bir titizlikle çalıştığını, sokaklarda huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin gözaltına alındığını, bu kapsamda sosyal medya hesaplarının da takip edilerek, halkı kin ve nefrete teşvik eden, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildiğini ifade etti. Suriye vatandaşlarının da sosyal medya üzerinden kışkırtma ve tahrik içerikli paylaşımlarda bulunmaması konusunda katılımcıları uyaran Vali Erin, toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderlerinin kendi çevrelerine bu hususları önemle aktarmalarını istedi.

"Misafirliğin gereğini bilin"

Türkiye’nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını ardına kadar açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali Erin, burada yaşayan Suriyelilerin misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Günübirlik yaşamaktan sıyrılıp, daha planlı yaşayacak şekilde çeşitli önlemleri ve tedbirleri hayata geçirmiş olacağız. Sonuçta biz ev sahibiyiz, buradaki insanlar sizin ev sahibiniz. Suriyeli kardeşlerimiz de bu ev sahiplerinin misafirleridir. Hepimizin geleneğinde, örfünde, adedinde misafir gittiğimiz bir yerde misafirlik kurallarına tabi olmak vardır. Hiç birimiz misafir olarak gittiğimiz bir evde, ev sahibini rahatsız edecek nitelikte bir harekette, eylemde, söylemde bulunmayız. Bu, ev sahibine olan hürmettendir” diye konuştu.

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"Kendinizi Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun"

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin, buradaki vatandaşları rahatsız eden, rahatsızlık veren bazı davranış ve tutumları olduğunu hatırlatan Vali Erin, şöyle konuştu:

"Topçu Meydanı ve çevresi, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun şekilde yaşadığı bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şehitlik, Osmanlı, Bahçelievler mahallesi de dahil olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin haklı olarak birlikte yaşama gereksiniminden kaynaklanan bir birikim ve toplanma alanları oluştu. Ama kime sorarsanız sorun, çarşıdaki esnaftan, komşu olarak yaşadığınız Şanlıurfalı yerli vatandaşın hepsi, şunları söyleyecektir. Bizler en geç sabah sekizde başlayıp, akşam altı, yediye kadar aralıksız çalışan bir çalışma düzenine sahibiz. Gece de belli bir yaşın üzerinde olanlar saat dokuz on gibi yatarlar, sabah ezanında da kalkarlar. Biraz daha genç olan nüfus ise en geç oniki, birde evine çekilir ve sabah kalkar işine, okuluna gider. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde gece ikide, üçte Suriyeli kardeşlerimizin sokaklarda yaşamına gündüz gibi devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi o alanda yaşayan ve gündüz çalışmak zorunda kalan Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun. Bu yoğun bir şikayet konusudur.”

"Yazılı olmayan kurallara uyun"

Vali Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin, burada yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarına saygılı olmaları, açık alanlardan, parklardan ve sokaklardan istifade etmek isteyenlerin, yazılı olmayan belli kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

Suriyeli kanaat önderleri de Vali Erin’in konuşmasından sonra söz alarak, iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Kanaat önderleri olarak kentte yaşayan tüm Suriyelilere ulaşmalarının mümkün olmadığını kaydeden katılımcılar, yine de bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirttiler.

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