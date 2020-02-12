Gündem Şanlıurfa ve Gaziantepte eğitime kar engeli
GAZİANTEP ŞANLIURFA

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Yurt genelindeki olumsuz hava koşulları gündelik hayatı etkilemeye devam ediyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'te kar nedeniyle eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şanlıurfa ve Gaziantep'te kar nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

  • Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde yarın eğitime ara verildiğini bildiren Erin, "Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kent merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları personelinden hamile ve engelliler ile diyaliz hastası ve kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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