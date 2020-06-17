Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

Depremin hissedildiği yerlerden olan kırsal Gazibey Mahallesi'nde, vatandaşlar depremin ardından evlerinden çıkarak ağaç gölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Depremle mahalledeki birçok evde çatlaklar oluştuğu görüldü.

GÜNDEM Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu, evlerden fotoğraflar çekerek kayıt altına aldı. Mahalle sakinlerinden Kemal Karakeçili, deprem sırasında evinde olduğunu ve başlayan sarsıntıyla çocuklarıyla beraber dışarı çıktığını söyledi.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

Panikle birlikte pencereden atladılar Deprem

Kenan Karakeçili de deprem sırasında evde dinlendiğini ve depremin meydana gelmesiyle ayağa fırlayarak kapıya yöneldiğini belirtti.

Sarsıntı nedeniyle kapıyı açamadığını anlatan Karakeçili, "Kapı sıkıştığı için açamadım. Daha sonra panikle pencereden atladık çocuklarımla birlikte. Bu şekilde dışarı çıktık. Şu anda dışarıda beklemeye devam ediyoruz." dedi.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

Yeniden deprem olmasından korkuyorlar

Adile Karakeçili ise deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, evlerinde çatlaklar oluştuğunu, bir çok malzemelerinin sarsıntı sırasında yere düştüğünü aktardı.

Büyük Ördek Mahalle Muhtarı Hadi Yazar da mahallelerindeki 7 evde hasar meydana geldiğini belirtti. Yazar, yetkililerin destek beklediklerini, artçı sarsıntılar olabilir korkusuyla dışarıda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.