Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şanlıurfada 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

Şanlıurfa'da merkez üssü Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kırsal mahalledeki bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Hilvan ilçesindeki depremin ardından kent genelinde sahaya çıkan AFAD ve jandarma ekipleri, başlattıkları tarama çalışmasını sürdürüyor. Deprem nedeniyle bazı kırsal mahalledeki evlerde çatlaklar oluştu.

Haber Merkezi AA
AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.
AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

Depremin hissedildiği yerlerden olan kırsal Gazibey Mahallesi'nde, vatandaşlar depremin ardından evlerinden çıkarak ağaç gölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Depremle mahalledeki birçok evde çatlaklar oluştuğu görüldü.

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu, evlerden fotoğraflar çekerek kayıt altına aldı. Mahalle sakinlerinden Kemal Karakeçili, deprem sırasında evinde olduğunu ve başlayan sarsıntıyla çocuklarıyla beraber dışarı çıktığını söyledi.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

Panikle birlikte pencereden atladılar Deprem

Kenan Karakeçili de deprem sırasında evde dinlendiğini ve depremin meydana gelmesiyle ayağa fırlayarak kapıya yöneldiğini belirtti.

Sarsıntı nedeniyle kapıyı açamadığını anlatan Karakeçili, "Kapı sıkıştığı için açamadım. Daha sonra panikle pencereden atladık çocuklarımla birlikte. Bu şekilde dışarı çıktık. Şu anda dışarıda beklemeye devam ediyoruz." dedi.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

Yeniden deprem olmasından korkuyorlar

Adile Karakeçili ise deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, evlerinde çatlaklar oluştuğunu, bir çok malzemelerinin sarsıntı sırasında yere düştüğünü aktardı.

Büyük Ördek Mahalle Muhtarı Hadi Yazar da mahallelerindeki 7 evde hasar meydana geldiğini belirtti. Yazar, yetkililerin destek beklediklerini, artçı sarsıntılar olabilir korkusuyla dışarıda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu.
Abone Ol Google News
Türk heyetten Libya çıkarması

Türk heyetten Libya çıkarması

​Türkiye'den üst düzey bir heyet başkent Trablus'a gitti.
Macron ateşle oynuyor

Macron ateşle oynuyor

Türk gemisine operasyon çeken Fransızlar püskürtüldü.
Garson bize birer maske!

​İBB tesislerinde maske parayla satılıyor.

​Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.
Külliye'de görüştüler

Külliye'de görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Vaka sayısı<br>bir milyona yaklaşıyor

Vaka sayısı
bir milyona yaklaşıyor

Günde 34 bin vaka ile rekor kırmıştı...

İstifa etti

İstifa etti

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.