Gündem Şanlıurfada 6 bin 500 yıllık taş ocağı keşfedildi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 6 bin 500 yıllık taş ocağı keşfedildi

Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki Bazda Taş Ocakları’nın tarihinin anlaşılması ve turizme kazandırılması amacıyla 6’ncı Uluslararası Taş Kongresi yürütme kurulu üyeleri, bölgede incelemelere başladı. Yapılan incelemede 6 bin 500 yıllık taş ocağı keşfedildi.

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Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa’da 6 bin 500 yıllık taş ocağı keşfedildi
Şanlıurfa keşif

Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki Bazda Taş Ocakları’nın tarihinin anlaşılması ve turizme kazandırılması amacıyla 6’ncı Uluslararası Taş Kongresi yürütme kurulu üyeleri, bölgede incelemelere başladı.


6’ncı Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Bazda Mağaralarında yaptığı incelemeler sonrası Bazda’nın yıllardır mağara olarak adlandırıldığını, bunların aslında bir yeraltı taş işletmesi olduğunu belirtti.
Bazda Taş Ocakları’nın ele alındığını anlatan Çalapkulu, İtalya Carrara’da günümüzde faal olan yeraltı işletmesi ile geçmişinin 6 bin 500 yıl önceye dayandığı tahmin edilen Bazda’nın karşılaştırılmasının gerçekleştiğini ve buranın kongredeki katılımcıları hayretler içerisinde bıraktığını belirtti.

“Dünyadaki teknolojinin başlama noktası Şanlıurfa”

Çalapkulu, açıklamasının devamında, "Bizim beklentilerimiz, dünyaya doğal taş teknolojisinin yıllar önce bu coğrafyada başladığını anlatabilmek. Geçen hafta Ege Maden İhracatçı Birlikleri’nin Avrupa Birliği Projesi’nde Carrara yeraltı işletmesini gezdik. Bugün de Şanlıurfa’daki yeraltı işletmelerini gezeceğiz. Burada son derece önemli bir şey var. Dünyadaki teknolojinin de başlama noktası, miladı Şanlıurfa, Harran, Bazda olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çalışmalardan sonra çalışma grubumuz bunun daha önemli olan bulgularını kamuoyuyla paylaşacaklar. Buradaki çivi yazıları, semboller, arami harfler ile ilgili çekimlerimizi yapacağız. Bence bu coğrafya mutlaka görülmeye değer bir olay” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin 100’üncü yılında 7’nci Taş Kongresini Marbel İzmir Fuarı ile eş zamanlı olarak yapacaklarını aktaran Çalapkulu, yapacakları çalışmaların sonucunu burada paylaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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