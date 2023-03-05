Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkazdan ses alındı arama kurtarma çalışması yapılıyor

"Ağır hasarlı bir binaydı. Önlem alınmıştı. Belki bir iki kişi olabilir diye bir ihtimal üzerinde duruluyor. Henüz bir canlı emarasine rastlanmadı. Bina boşaltılmıştı. Canlı olma ihtimaline karşı arama yapılıyor. Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı. Bunların muvafakat vermeleri lazım. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı.