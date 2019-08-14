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Şanlıurfa'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber Merkezi DHA
Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Bozyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Ağır yaralanan Elif Günel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlar ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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