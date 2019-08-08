Gündem Şanlıurfada bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü
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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 7 çocuk ise koruma altına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hilali Mahallesi'nde yaşayan C.E. (43) ile eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

  • Tartışma sırasında, 8 çocuk babası C.E, eşi Filiz ve kızı Rukiye'yi av tüfeğiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden çıkmayı reddeden C.E, güvenlik güçlerinin iknası sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızının, hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 çocuk koruma altın alındı

  • Bu arada, olay sırasında evde bulunan 7 çocuğun ise koruma altına alındığı, psikolojik destek almaları için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.
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