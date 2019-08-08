Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 7 çocuk ise koruma altına alındı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 09:54 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 10:07 AA