Gündem Şanlıurfada çarşının ortasında otomobile silahlı saldırı
3. SAYFA

Şanlıurfa'da çarşının ortasında otomobile silahlı saldırı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan şahıs, aynı kişiler tarafından darp edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şanlıurfada çarşının ortasında otomobile silahlı saldırı - Şanlıurfa son dakika haberleri
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Siverek'taki olay ilçenin Güllabibey Mahallesi Kanlıkuyu Parkı yakınlarında meydana geldi.

DHA

Alınan bilgilere göre S.A. idaresindeki 16 AEM 918 plakalı otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan S.A., araçtan indirilerek aynı kişiler tarafından darp edildi.

DHA

Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken olayda bazı iş yerleri ile araca çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıyı Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Restoranda edilen küfür sonrası ortalık savaş alanına döndü: Kurşun yağdırdılar
FOTOĞRAF 11
Title
Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Fatih Caddesi Üzerinde bulunan lokantada meydana geldi.
Title
İddaya göre lokanta sahibi ile başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Title
Müşterinin küfür etmesi üzerine uyaran lokanta sahibi ile tartışma çıktı.
Title
Çıkan tartışma sonrası lokanta sahibi müşterisini bıçakladı.
Title
Yaralı bir şekilde lokantadan ayrılan müşterinin yakınları olayı öğrenmesi üzerine silahlarını alarak lokantaya geldi.
Title
Lokantaya gelen 3 kişi silahlarını çıkartarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı.
Title
Ateş eden şahıslar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Lokantaya isabet eden kurşunlar camları ve içecek dolabının camını kırdı.
Title
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili ve kaçan saldırganlar ile ilgili çalışma başlattı.
Title
Title
Title
Restoranda edilen küfür sonrası ortalık savaş alanına döndü: Kurşun yağdırdılar
Ataşehir'de lokanta sahibiyle müşteri arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası lokanta sahibi müşteriyi bıçakladı. Bıçakla yaralanan müşterinin yakınları lokantaya gelerek silahlarıyla art arda ateş etti.
Türkiyede tek örnek

Türkiye'de tek örnek

​300 bin turisti ağırlayacak.
Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü.
Antalyada film gibi olay: Doğum yeri taksi

​Bakan Çavuşoğlu 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyardı.

​Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı.

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.