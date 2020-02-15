Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede: Çevik kuvvet önlem aldı

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'Palu ailesi' davasında karar çıktı: Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Kocaeli'de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 ay ile 12’şer yıl hapis cezası verdi.