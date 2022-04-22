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Gündem Şanlıurfada facia Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp

Şanlıurfa’da içerisinde 6 kişinin olduğu belirtilen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü. Otomobildekilerden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken 3 kişinin cesedine ulaşan ekipler, 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa’da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
Dalgıç polisler kayıp 2 kişiyi arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İlhami D.’nin (20) kullandığı ve içerisinde 6 kişinin olduğu belirtilen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü.

İHA

DALGIÇ POLİSLER ARIYOR

Yaşanan feci olay sonrası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki şahıslara ulaşamayınca su altı dalgıç polislerini çağırdı. Dalgıç polisler kısa sürede çalışmalara başlarken sağlık ekipleri ise kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

İHA
İHA

Dalgıç polisler otomobilin içerisindeki 5 kişiyi canlı olarak kurtarmak için zamanla yarıştı. Otomobile ulaşan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken diğer 2 kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,
İHA
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,

ŞANLIURFA VALİSİ OLAY YERİNDE

Kazanın yaşandığı bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü
GÜNDEM
Mersin'de kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler: Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti
FOTOĞRAF 10
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Mehmet Emin Diş idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
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Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan sürücü ile yanındaki eşi Rabia Diş, su dolu kanaldan çıkamayınca kurtarılmayı bekledi.
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İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, kanala indirdikleri botla Diş çiftini kurtardı.
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Dakikalarca kurtarılmayı beklediler: Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti
Adana'da sulama kanalına düşen minibüste sürücüsü ile eşi, çıktıkları aracın üzerinden kenti itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri kurtardı.


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