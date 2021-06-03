Gündem Şanlıurfada feci kaza Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da feci kaza: Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfada feci kaza: Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

DHA

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
GÜNDEM
Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 6 yaralı
GÜNDEM
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 6 yaralı
Abone Ol Google News
40 ülkeye ihraç ediliyor

40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te hasadına başlandı.
Ormanları gözetleyecek

Ormanları gözetleyecek

AKSUNGUR ilk saha görevine başladı.
Haysiyetsizce bir iftirada bulundu

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.

Cumhurbaşkanına suikast timi davasında karar açıklandı.

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.