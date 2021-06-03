Şanlıurfa'da feci kaza: Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Azerbaycan savunma gücünü artırmak Türkiye ile iş birliğini genişletiyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, ülkenin savunma gücünü artırmak için Türkiye ile iş birliğini genişlettiklerini, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi.