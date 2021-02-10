Gündem Şanlıurfada iğrenç manzara Kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da iğrenç manzara: Kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

Şanlıurfa’da üstü açık bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması kamaralara yansıdı. Fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca 18 bin 383 lira cezai işlem ve iş yerinin bir ay kapatılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa'da iğrenç manzara
Şanlıurfa'da iğrenç manzara

Eyyübiye Mahallesi'nde üstü açık bir kamyonette kilolarca etin, üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşınması görüntülendi. Etlerin sağlıksız koşullarda taşındığı anlara ilişkin fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca cezai işlem uygulanmasının istendiği yorumlar yapıldı.

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Bir ay süreyle kapatıldı


Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, söz konusu kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kamyoneti tespit etmesinin ardından sürücüye 'hijyenik olmayan koşullarda yapılan taşıma' nedeniyle 18 bin 383 lira cezai işlem uygulanacağı ve götürüldüğü iş yerinin de bir ay süreyle kapatılacağını bildirdi.

Kırklareli'nde döner skandalı: Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından 100 kilogram et imha edildi
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Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapılmış ve görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen et dönerlere el konulmuştu.
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Aksoy ve beraberindeki polis ve zabıta ekipleri, görüntülerin çekildiği odayı mühürledi.
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Ardından tesiste yedieminde tutulan etler kamyonete yüklenerek, belediye çöplüğünde kepçe yardımıyla kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.
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Aksoy, gazetecilere, 100 kilogram dönerin imha edildiğini belirterek, dönerlerin üretildiği alanın mühürlendiğini söyledi.
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Bakanlığın talimatıyla tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, halk sağlığının güvenliği açısından tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.
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Laboratuvar sonuçlarını beklemeden etlerin imha edildiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti: Halkın sağlığıyla oynayan bütün işletmelere gereken ceza zaten tarafımızdan hemen veriliyor. Bakanlığımız bu konuda hiç tereddüt göstermiyor. Anında bütün işlemlere el koyduk...
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Çok hızlı bir şekilde olayı sonuçlandırdık. Avukatımız Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli tüm belgeleri yolladı. Bu 3 kişiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Süt banyosu yapan kişilerle ilgili 15 yıl hapis cezası istenmişti, bunlara da böyle bir ceza olur herhalde.
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Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmali nedeniyle 100 kilogram et imha edildi
Title
Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmali nedeniyle 100 kilogram et imha edildi
Title
Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmali nedeniyle 100 kilogram et imha edildi
Title
Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmali nedeniyle 100 kilogram et imha edildi
Title
Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmali nedeniyle 100 kilogram et imha edildi
Kırklareli'nde döner skandalı: Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından 100 kilogram et imha edildi
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntülere ilişkin el konulan 100 kilogram et imha edildi.


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