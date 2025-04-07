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Şanlıurfa'da ineğin teptiği çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da ineğin teptiği çocuk hayatını kaybetti

11:357/04/2025, Pazartesi
IHA
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Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa'da ineğin teptiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 4 Nisan Cuma Haliliye ilçesine bağlı kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşanan olaya göre, 10 yaşındaki Berfin Güneşan ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#inek
#şanlıurfa
#çocuk

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