Şanlıurfa'da ineğin teptiği çocuk hayatını kaybetti

Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Şanlıurfa'da ineğin teptiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da 4 Nisan Cuma Haliliye ilçesine bağlı kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşanan olaya göre, 10 yaşındaki Berfin Güneşan ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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