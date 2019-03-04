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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da İyi Parti ile Saadet Partisi'nden ittifak: İyi parti adayı çekildi

Şanlıurfa'da İyi Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildi.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa'da İyi Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban
Şanlıurfa'da İyi Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban

Şanlıurfa'da İyi Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar ve Şanlıurfa'da siyasetin tıkandığı düşüncesiyle belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Yaptığı görüşmeler sonucunda Saadet Partisinden Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

  • "Projeleri ve vizyonu benim hedeflerimle aynı olan Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım. İstişare neticesinde almış olduğum bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaköprü halkının bu kararımıza gerekli desteği vermesini talep ediyorum. Bu sebeplerden dolayı Karaköprü Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum."

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

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