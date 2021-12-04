Gündem Şanlıurfada kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti
3. SAYFA

Şanlıurfa'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şanlıurfada kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm K'nin kullandığı 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'üncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Nevzat Korkmaz ile Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm K. Suruç Devlet Hastanesi'ne, Hakkı, Salih ve Nehsan Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ümraniye'deki scooter faciasında şoför için istenen ceza belli oldu: Genç kadın otobüsün altında feci şekilde can vermişti
GÜNDEM
Ümraniye'deki scooter faciasında şoför için istenen ceza belli oldu: Genç kadın otobüsün altında feci şekilde can vermişti
Asgari ücretle birlikte artacak

Asgari ücretle birlikte artacak

İşsizlik maaşı 3 bin 692 TL'ye çıkabilir.
Galatasaray ligi unuttu

Galatasaray ligi unuttu

​Sarı kırmızılılar ligde 4 haftadır kazanamıyor.
YouTuber Başak Kablan başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil politik ve cinsiyetçi

​4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuştu.
8'de 8

8'de 8

​Trabzonspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.